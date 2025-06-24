У гроба Талызиной вспомнили, что она любила определенные анекдоты

Обычные люди и отечественные знаменитости пришли проститься с Валентиной Талызиной. Александр Яцко, его бывшая жена Елена Валюшкина, Анатолий Васильев, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Станислав Бондаренко, Любовь Руденко и многие другие явились отдать последнюю дань уважения легендарной артистке.

Интересно, что у открытого гроба Талызиной вспомнили, что она обожала определенные анекдоты. Они начинались со слов: "Умирает старая актриса". Один из таких анекдотов рассказали прямо во время церемонии прощания с Валентиной Талызиной, сообщает "МК":

"Умирает старая актриса. После этого она снится своей подруге. И однажды ей рассказывает: "Я на том свете прекрасно живу. Репетирую новую оперу. Либретто пишет Пушкин. Музыку Чайковский. Знаешь, почему я к тебе вернулась? У меня есть для тебя роль. Репетиция через три дня. Готовься".

Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет. Легендарную актрису похоронят на Ваганьковском кладбище.

Она сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.