Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Овны
Новолуние в Раке - самое домашнее и уютное из всех новолуний. Это хороший день, чтобы начать делать маленькие шаги к большой семейной цели.
Тельцы
Сегодня стоит поговорить с кем-то важным. Новолуние дает вам шанс перезапустить общение: наладить контакт, завести блог, наладить диалог.
Близнецы
Новая Луна в соседнем знаке - это точно про деньги! День подойдет для пересмотра своих финансовых дел - исходите из реальности, но верьте в свой рост.
Раки
Это ваше Новолуние! Все, что вы запустите сейчас, будет работать на совесть. Также сегодня можно загадать желание на год - оно будет услышано.
Львы
Подумайте, от чего или от кого вы устали, и скажите им "спасибо" и "до свидания". Вам пора решиться на это, чтобы навсегда закрыть дверь в прошлое.
Девы
Список друзей обновляется: кто-то может появиться в вашей жизни, кто-то - уйти. Этот день особенно хорош для начала совместного проекта или знакомств.
Весы
Пришло время поставить перед собой новые задачи, обновить виш-лист: чего я хочу достичь, как я хочу выглядеть? Главное - чтобы цель была ваша, а не чужая.
Скорпионы
Возможно, сегодня вы поймете, к чему тянется душа. Прислушайтесь, и даже если пока нет четкого плана, внутренне вы готовы принять новое направление.
Стрельцы
Финансовые темы обострятся, особенно если речь идет о совместных деньгах с партнером. Пришло время для взрослых договоренностей, обсуждения условий.
Козероги
Новолуние в противоположном знаке говорит о том, что скоро кто-то войдет в вашу жизнь или изменит свое место в ней. Впереди яркие любовные истории!
Водолеи
Наилучший момент года для того, чтобы начать всерьез заботиться о своем здоровье. Не надо ничего глобального - начните хотя бы с одного нового ритуала.
Рыбы
Это Новолуние принесет вдохновение. Начните рисовать, сочинять музыку, рукодельничать или выращивать цветы – это источники ресурса для вас!