Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Новолуние в Раке - самое домашнее и уютное из всех новолуний. Это хороший день, чтобы начать делать маленькие шаги к большой семейной цели.

Тельцы

Сегодня стоит поговорить с кем-то важным. Новолуние дает вам шанс перезапустить общение: наладить контакт, завести блог, наладить диалог.

Близнецы

Новая Луна в соседнем знаке - это точно про деньги! День подойдет для пересмотра своих финансовых дел - исходите из реальности, но верьте в свой рост.

Раки

Это ваше Новолуние! Все, что вы запустите сейчас, будет работать на совесть. Также сегодня можно загадать желание на год - оно будет услышано.

Львы

Подумайте, от чего или от кого вы устали, и скажите им "спасибо" и "до свидания". Вам пора решиться на это, чтобы навсегда закрыть дверь в прошлое.

Девы

Список друзей обновляется: кто-то может появиться в вашей жизни, кто-то - уйти. Этот день особенно хорош для начала совместного проекта или знакомств.

Весы

Пришло время поставить перед собой новые задачи, обновить виш-лист: чего я хочу достичь, как я хочу выглядеть? Главное - чтобы цель была ваша, а не чужая.

Скорпионы

Возможно, сегодня вы поймете, к чему тянется душа. Прислушайтесь, и даже если пока нет четкого плана, внутренне вы готовы принять новое направление.

Стрельцы

Финансовые темы обострятся, особенно если речь идет о совместных деньгах с партнером. Пришло время для взрослых договоренностей, обсуждения условий.

Козероги

Новолуние в противоположном знаке говорит о том, что скоро кто-то войдет в вашу жизнь или изменит свое место в ней. Впереди яркие любовные истории!

Водолеи

Наилучший момент года для того, чтобы начать всерьез заботиться о своем здоровье. Не надо ничего глобального - начните хотя бы с одного нового ритуала.

Рыбы

Это Новолуние принесет вдохновение. Начните рисовать, сочинять музыку, рукодельничать или выращивать цветы – это источники ресурса для вас!