ВСУ выпустили за 4 часа более 30 дронов по российским регионам

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. За четыре часа ВСУ выпустили более тридцати беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, атака длилась с 08:05 до 12:50 мск. За это время система ПВО сбила 34 дрона. 22 беспилотника сбито над территорией Воронежской области, 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над Белгородской областью. Еще три дрона уничтожено над Саратовской, и два - над Пензенской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбита управляемая ракета большой дальности "Нептун". Также перехвачены две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 168 беспилотников ВСУ.