Путин провел встречу с Москальковой

Поддержка участников СВО и их семей была сегодня в центре внимания президента. Владимир Путин в Кремле провел встречу с уполномоченным по правам человека.

Татьяна Москалькова рассказала главе государства о защите законных интересов наших военных. Эти вопросы рассматриваются в приоритетном порядке. Омбудсмены напрямую работают с бойцами и их родственниками.

Большинство обращений касаются возвращения из плена и поиска пропавших без вести. Среди самых популярных запросов и те, что связаны с социальной сферой. Благодаря вмешательству правозащитников удалось пересмотреть десятки тысяч дел.