Сегодня в Гааге в условиях повышенных мер безопасности стартовал двухдневный саммит НАТО. Съехались руководители государств и правительств 32 стран - участниц североатлантического альянса.

Прибыл на мероприятие и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Впрочем, полноценной рабочей программы и официальных встреч у него не будет. Более того, из программы саммита исключено заседание совета Украина - НАТО.

Одна из главных задач слета - попытка согласовать повышение оборонных расходов до 5 процентов от ВВП. Причина тому - русофобская истерия, охватившая некоторых европейских политиков.

Напомним, о том, что гонка вооружения, в которую намерен втянуться Старый Свет, не имеет никакого смысла, ранее неоднократно заявлял Владимир Путин. А высказывания представителей блока о том, что Россия якобы собирается вторгнуться в Европу, президент назвал "беспардонной ложью".