Роскошный свадебный образ Ксюши Бородиной разнесли в пух и прах: одна деталь смутила народ

Ксения Бородина и Николай Сердюков 23 июня сыграли свадьбу. Торжество прошло в живописной подмосковной усадьбе. Жених и невеста предстали перед гостями в белом.

Кадрами с торжества Ксения уже похвасталась в Сети. В своем блоге бывшая ведущая "Дома-2" разместила серию фотографий. На кадрах запечатлено как Бородина идет к алтарю, как ее встречает Сердюков, и как держась за руки, новобрачные дают клятвы верности.

42-летняя телеведущая выбрала для торжественной церемонии роскошное платье с отстегивающейся пышной юбкой. Изюминкой образа стала длинная кружевная фата. Гости от увиденного великолепия аж рты раскрыли.

Правда, когда кадры со свадьбы попали в Сеть, невесту и жениха разнесли в пух и прах. "Третью свадьбу Бородина отыграла в фате, как девочка. Жених в смокинге, купленном где-то в Италии. Его виниры блестели на солнце, предвкушая: больше никакого доширака, только дорблю, фуа-гра и другой отборный корм для взрослых мужей", — написал Telegram-канал "Светский хроник".

Поклонники Ксении тоже оказались не в восторге от ее образа. Многих смутила белоснежная фата женщины, которая в третий раз вышла замуж. "Почему дети невинной немолодой молодой не несли шлейф символа невинности молодой?"; "25 брак и 25 раз фата невинности, все на публику, реально не знают куда потратить деньги"; "Испоганили символ чистоты и невинности, напяливают фату и белое платье все кому не лень, даже в доме престарелых", — возмутились россияне.

Бородина уже давно привыкла к критике и на брюзжащих комментаторов внимания не обращает. Она счастлива в отношениях с Сердюковым, и готова стать матерью в третий раз.

Напомним, этот брак стал для Ксении третьим. Ранее ведущая была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Оба брака принесли Бородиной дочерей.