Появилось видео допроса мужчины, бросившего ребенка в "Шереметьево"

В Подмосковье задержан 31-летний мужчина, который в аэропорту Шереметьево со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Мальчик сейчас в больнице, в тяжелом состоянии.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку. Стоит с ним рядом несколько секунд. После чего резко хватает его. И кидает на пол.

Мальчик мгновенно теряет сознание. К нему на помощь кинулся отец. А хулиган продолжил вести себя неадекватно. Надел солнцезащитные очки и пополз на четвереньках. В МВД сообщили, что он находился под воздействием наркотиков. Это подтверждает и его поведение в отделении. Тем не менее, на один вопрос полицейских он все же ответил.

А вот свой поступок гражданин Белоруссии объяснить так и не смог. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что в Москву мужчина прибыл рейсом из Каира. Ребенка ввели в медикаментозный сон. Ему проводят терапию. Мозг мальчика не поврежден.