Принц Гарри нашел способ помириться с отцом Карлом III и братом принцем Уильямом

Несколько лет назад принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, отказались от королевских обязанностей и переехали жить в США. И все бы хорошо, но пара дала откровенное интервью известной журналистке Опре Уинфри, в котором негативно отозвалась о британских родственниках.

Ухудшил ситуацию принц Гарри, когда опубликовал мемуары "Запасной", где нелестно отозвался о близких. В частности, он рассказал о схватке со старшим братом, принцем Уильямом. А запасной, по версии Гарри, он потому, что если с наследником Уильямом что-то случится, тут-то Гарри и понадобится.

В результате поднялся страшный скандал. Британская родня обиделась и категорически отказалась общаться и с Гарри и с его женой Меган. Это негласное противостояние длится уже несколько лет. Принц Гарри по делам периодически мотается в Великобританию, однако с родственниками не общается. Но недавно он признался, что хотел бы наладить с ними связь.

А теперь стало известно, что Гарри придумал способ помириться с отцом и братом. В конце месяца королю Карлу III и принцу Уильяму придут письма на электронную почту - приглашения на Invictus Games ("Игры непокоренных"). Мероприятие, правда, состоится только в 2027 году, однако Гарри решил подсуетиться уже сейчас, поскольку известно, что британский монарх планирует рабочий график на три года вперед, передает Daily Mail.

В Сети судачат, что отец с большой долей вероятности сможет присутствовать на мероприятии. Однако есть одно важное обстоятельство, которое припомнила журналистка Ингрид Сьюард:

"Единственная причина, по которой король опасается общаться со своим сыном, заключается в том, что он больше не доверяет ему и не может быть уверен, что тот не передаст их личные разговоры, как это было в прошлом. Это касается всех работающих членов семьи".

А вот примет ли приглашение старший брат Гарри, неизвестно. В близком окружении судачат, что Уильям сильно обижен на младшего родственника и даже слышать о нем не хочет.