В Москве рассказали о работе обновленного приемного отделения Морозовской детской больницы

В Москве подвели итоги первого года работы обновлённого приёмного отделения Морозовской детской больницы. Здесь могут принимать до 500 неотложных пациентов в день. Помимо нового оборудования, хорошим подспорьём для врачей стала и цифровая система "Триаж".

Этому обновлённому приёмному отделению одной из крупнейших в России детских больниц – Морозовской - всего год, но в нём уже бьют рекорды. За это время 100 тысяч пациентов покинули стены стационара здоровыми. А добиться таких результатов удалось благодаря комплексной модернизации подразделения и внедрению цифровых сервисов.

"У нас и УЗИ аппарата экспертного класса, и компьютерный томограф, и цифровой рентген. Также есть возможность проведения эндоскопических исследований, и малых операций малоинвазивных, которые можно проводить непосредственно в приемном отделении", - сообщил Андрей Анджель, заместитель главного врача Морозовской ДКГБ.

В приёмном отделении Морозовской больницы работает многофункциональное пространство, где маленькие пациенты и их родители получают высококвалифицированную помощь. И врачи здесь выделяют сразу несколько главных аспектов – пребывание в отделении длится не более двух часов, а с поступившими больными сразу начинают работать именно профильные специалисты. Медики дорожат каждой минутой, поэтому логистика построена так, что время не теряется ни на одном из этапов диагностики и лечения.

"У нас организованы зоны комфортного пребывания для пациентов. Каждому стараемся уделить внимание, где к каждому закреплён свой сотрудник, свой специалист. Пациенты находятся на глазах у медсестёр. В случае какой-то экстренной ситуации помощь будет оказана незамедлительно", - сообщила Сарюна Асалханова, заведующая приёмным отделением Морозовской ДКГБ.

Огромным подспорьем для врачей стала цифровая система "Триаж", которая внедрена в приёмное отделение Морозовской детской больницы. Она помогает эффективно распределить пациентов. По красному потоку идут те, кому помощь нужна безотлагательно. Как правило, их сразу отправляют в операционную или противошоковый зал. По жёлтому – те, кому неотложная помощь не нужна, а по зелёному – несрочные больные. При этом врач приходит сам. То есть по кабинетам ходить не надо.

"У нас полнопрофильный стационар, практически все профили присутствуют, кроме органной трансплантации, поэтому у нас со всеми заболеваниями и травматологическими, и хирургическими, педиатрическими, лор, офтальмолог, многофункциональная бригада дежурит в стационаре и готова оказать помощь 24/7", - рассказал Андрей Анджель.

Сегодня каждая детская больница в Москве, где оказывают экстренную помощь, имеет обновлённое приёмное отделение, которое работает по единому стандарту и системе "Триаж". Это удобно как для врачей, так и для пациентов, когда выстроенная система отлаженно и бесперебойно работает в каждом стационаре, куда бы ни поступили пациенты.