Трамп потребовал от Израиля прекратить атаки Ирана

Дональд Трамп призвал Израиль вернуть домой своих пилотов. Президент США потребовал прекратить атаки Ирана. Он предупредил Тель-Авив в соцсети Truth Social, что бомбардировка станет серьезным нарушением.

Как заявил хозяин Белого дома минувшей ночью, Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По схеме Трампа, первым огонь остановит Иран, а 12 часов спустя - и Израиль.

Сегодня появились сообщения, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления режима прекращения огня. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил армии дать решительный ответ: по его словам, целью новых ударов станут "объекты террористической инфраструктуры" в Тегеране.