Вопящую о вранье в семье Гарри Меган Маркл деликатно поставили на место

Герцогиня Сассекская приняла очередную попытку очернить королевскую семью. Меган Маркл в интервью заявила, что во дворце о ней никогда не говорили правду.

"Ложь не может жить вечно", — пригрозила американка британским родственникам мужа. Но в Лондоне на выпад жены принца Гарри даже не обратили внимания.

Вот уже пять лет Меган старается всячески задеть королевскую семью. Уехав из Британии и отказавшись от своих обязанностей, Маркл лихо зарабатывает на рассказах о том, как все было плохо во дворце. Комментарии, которые могли бы разозлить кого угодно, чего только стоит обвинение в расизме во время интервью Опре Уинфри, остаются без оправданий со стороны монаршей семьи.

Эксперты уверены, что британские родственники Гарри за пять лет привыкли к выходкам Меган. А учитывая, что американка даже не пыталась понять свою новую семью, постоянно требуя особого к себе отношения, она осталась для всех чужой. Ее слова для королевской семьи значат не больше, чем комментарий незнакомца.

"Я очень сомневаюсь, что кто-либо из них обращает внимание на то, что она делает или говорит. Она — та, кого они знали очень недолго. Я не думаю, что у Меган сложились значимые отношения с кем–либо из королевской семьи, за исключением, очевидно, ее мужа. И поэтому я думаю, что большинство членов семьи считают ее ничего незначащей", — рассказала The Mirror биограф Дженни Бонд.

Своим молчанием дворец деликатно указал Маркл на ее место, отмечает эксперт. Мол, она не больше надоедливо жужжащей мухи.