Летнее наступление России понемногу набирает силу. Российским войскам в этом помогает новый тип ударных беспилотников, которые невозможно заглушить. Секрет успешных действий ВС России раскрыли эксперты издания Financial Times.

Издание уточняет, что Москва активнее использует ударные дроны, управляемые по тончайшему оптоволоконному кабелю. Продвижение России особенно ускорилось в Сумской и Днепропетровской областях, жесточайшие удары наносятся по Кременчугу, под Харьковом штурмовиков Зеленского обнулили на подъезде.

Новые модели беспилотников с тонким оптоволоконным кабелем прибывают на фронт во все больших количествах. Они невосприимчивы к украинским средствам РЭБ — аппаратное глушение работает лишь против беспроводных устройств. Как говорят украинские военные, если удалось отъехать на пять километров от линии фронта — считай, что повезло. Украинским боевикам иногда приходится идти по 15 километров пешком под покровом ночи, чтобы добраться до позиций.