Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо" на пике популярности. Вторую волну успеха певица поймала несколько месяцев назад, когда песни артистки внезапно стали вирусными в социальных сетях. Молодежь буквально сходит с ума по творчеству Надежды Кадышевой и на ее концертах поет в унисон про веночек и широку реку.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что артистка повысила свой гонорар. Да и к выступлениям певица стала относиться избирательно. Так, Надежда Кадышева отказалась выступить на крупном музыкальном фестивале. Речь идет о мероприятии Ural Music Night в Екатеринбурге.

"Мы видим, как Надежда Кадышева стала популярна у молодежи. Приглашали ее, но не сошлись с артисткой в гонораре и в графике. У нее эти даты уже были заняты", - сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в концертной сфере, в этом году выступления Надежды Кадышевой в среднем стали стоить от десяти до 20 миллионов рублей. Говорят, сумма гонорара зависит от того, в каком городе предстоит выступать артистке, от времени выступления и от того, какие отношения с организаторами мероприятия или заказчиками у певицы. Так, для "своих" артисты часто делают большие скидки.