Киев решил эвакуировать более шести тысяч жителей Харьковской области

Принудительную эвакуацию жителей Харьковской области объявил киевский режим. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, в зоне эвакуации на купянском направлении остаются 6063 человека. Из них в городе Купянске – 1431 человек.

Принудительной эвакуации, по данным Синегубова, подлежат жители еще двух районов. По его данным, это 1621 из Боровского и 1359 человек из Шевченковского районов.

Ранее Синегубов сообщил, что украинские власти ведут подготовку к круговой обороне городов Изюм и Балаклея в Харьковской области. Местные власти проводят плановые мероприятия, которые необходимы для формирования линии фронта.