Спившийся за границей Алексей Панин* еле ворочает языком

Алексей Панин* покинул Россию около пяти лет назад. Актер с дочкой сначала обосновался в Испании, а потом отправился в США. После начала российской спецоперации звезда фильма "Жмурки" открыто выступает против своей Родины.

Панин* не только радовался взрыву на Крымском мосту, за что был признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов, но и неоднократно высказывался об уничтожении России. За это актера объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело за оправдание терроризма и призывы к нарушению территориальной целостности России. Панину* грозит до семи лет лишения свободы.

Но актер-экстремист продолжает через свои соцсети делать чудовищные призывы. "Россия — это зараза на планете Земля. Это раковая опухоль, которую надо вырезать", — заявил Панин*.

По мнению бывшей звезды кино, большинство россиян глупые, необразованные люди, которые не знают историю своей страны, потому что доверяют книгам и официальным документальным фильмам, а не видео на YouTube. "Это все есть в интернете! Послушайте разные точки зрения. Самое обидное, что вы и при Грозном были **********, что сейчас", — выругался Панин* в видео на своей странице в соцсети.

Пользователи Сети в ответ лишь посмеялись над пламенной речью актера. Панин* уже и сам не скрывает, что крепко пьет. Это отразилось на внешности иноагента, а также его речи. Панин* не может построить предложения, не запинаясь и не переходя на нецензурную брань.

"Спился за границей, а ведь неплохой актер был"; "Последние мозги пропил. Жалко его"; "Да он же еле языком ворочает"; "Такие глубокие морщины в его 47 лет явно от алкоголя, он же и выглядит как типичный зависимый человек", — рассуждают подписчики Панина* в его микроблоге.



*признан в России иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.