Валентину Талызину похоронили рядом с Игорем Тальковым

В Москве завершилась церемония прощания с прославленной актрисой Валентиной Талызиной. Отдать последнюю дань уважения артистке пришли многие поклонники и коллеги, в том числе Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Алена Яковлева, Валерий Баринов, Любовь Руденко, Александр Яцко, его бывшая супруга Елена Валюшкина и другие.

Последнее пристанище актриса обрела на Ваганьковском кладбище Москвы. Как сообщает SHOT, Валентину Талызину похоронили рядом с артистом Игорем Тальковым, актером Евгением Самойловым и сценаристом Виктором Розовым.

Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет. Известно, что последнее время актриса боролась с онкологическим заболеванием, но продолжала выходить на сцену. Так, в мае она сыграла Графиню в спектакле "Пиковая дама", а на следующий день принимала участие в вечере "Это и моя Победа". Кроме того, Валентина Талызина успела сняться в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Валентина Талызина сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю артистка известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.