В отсутствие дирижера Трамп пропустил открытие саммита НАТО в Гааге - сборище стран североатлантического альянса превращается просто в благотворительное мероприятие по выколачиванию денег.

"Дамы и господа, мы знаем, что Россия попытается проверить на прочность нашу оборону в течение следующих пяти лет. К 2030 году Европа должна иметь все необходимое для надежного сдерживания. Но это требует нового мышления от всех нас. Мы должны быть готовы покинуть зону комфорта", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен.

Никто не знает, с чего бы России нападать на альянс в ближайшие 5 лет, но деньги на защиту нужно заранее сдать. Увеличить расходы на оборону с нынешних двух процентов ВВП до пяти.

"В НАТО все согласны с тем, что в данный момент если Россия нападет на нас, наша реакция будет сокрушительной, и русские это знают. Россия восстанавливается такими темпами, которые ошеломляют и пугают. Поэтому мы должны быть готовы. Если мы этого не сделаем, мы не сможем защитить себя через 3-5 лет", - сказал Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

При этом, генсек НАТО так и не смог внятно ответить на вопрос, почему он в принципе считает возможным нападение России на альянс. Ему так якобы доложила разведка. Владимир Путин уже давал разъяснения по этому поводу. Причем на максимально широкую зарубежную аудиторию на Петербургском международном экономическом форуме: "Все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов и объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере".

От участия в этом саммите НАТО накануне отказались премьер Японии и президент Южной Кореи из-за несогласия с атаками на Иран. Зато пригласительный выпросил Зеленский. Хотя из программы и исключили отдельное заседание по Украине.

Для главаря киевского режима это попытка номер два встретиться с Дональдом Трампом, который демонстративно сбежал от него с канадской встречи стран "семерки". Предполагается, что президент США даст аудиенцию Зеленскому 25 июля. Тема переговоров озвучена заранее: антироссийские санкции и поставки вооружений Киеву.

Хозяин Белого Дома уже вылетел в Гаагу. Ради него программа саммита сокращена до одного единственного заседания. Из-за опасений, что снова сбежит. На прошлой неделе стало известно, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы вопрос Украины в итоговом коммюнике гаагской встречи альянса был освещен минимально. И чтобы в проекте документа не было громогласных заявлений о поддержке Киева.

"Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", - подчеркнул Трамп.

Издание "Блумберг" считает, что НАТО сейчас проходит самый опасный за 75 лет кризис, альянс находится на грани распада. И второй срок Трампа может попросту не пережить. Журналисты издания смоделировали и возможный конфликт военного блока с Россией. Например, из-за некоего постановочного инцидента на железнодорожной линии "Москва - Калининград", которая проходит через Вильнюс. Репортеры отмечают: США, по крайне мере при Трампе, вступаться за Литву в этом случае вряд ли станут.