План реализации Госдумой законодательного обеспечения послания Федсобранию выполнен на 92%

Подготовку законодательной базы для реализации послания президента Федеральному собранию обсудили в Госдуме.

По словам председателя палаты Вячеслава Володина, основную часть необходимых инициатив уже приняли. Всего в рамках этой работы одобрены 70 законов - из них 60 вступили в силу. Для полного выполнения поставленной задачи депутатам осталось рассмотреть семь законопроектов.

Четыре документа готовит к обсуждению комитет по финансовому рынку, еще по одному - комитеты по промышленности и торговле, информационной политике, технологиям и связи, а также по развитию Дальнего Востока и Арктики.