План реализации Госдумой законодательного обеспечения послания Федсобранию выполнен на 92%

Подготовку законодательной базы для реализации послания президента Федеральному собранию обсудили в Госдуме.
По словам председателя палаты Вячеслава Володина, основную часть необходимых инициатив уже приняли. Всего в рамках этой работы одобрены 70 законов - из них 60 вступили в силу. Для полного выполнения поставленной задачи депутатам осталось рассмотреть семь законопроектов.
Четыре документа готовит к обсуждению комитет по финансовому рынку, еще по одному - комитеты по промышленности и торговле, информационной политике, технологиям и связи, а также по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"План реализации Государственной думой законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию выполнен на 92%. Нам осталось рассмотреть семь законопроектов. Они приняты все в первом чтении. Просьба нашим профильным комитетам для себя эти вопросы определить как приоритетные. Задача стоит выполнить послание на 100% до завершения весенней сессии. Прошу сосредоточиться на этой работе. Это решение конкретных задач, которые ждут люди, и достижение целей национального развития", - указал Володин.