Подробности о состоянии ребенка из "Шереметьево": на восстановление уйдет не менее месяца

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила подробности состояния ребенка, которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил на пол в аэропорту "Шереметьево".

По ее словам, повреждений мозга у ребенка нет. В ближайшие два дня его постараются снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

"Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Мишонова добавила, что на восстановление ребенка потребуется не менее месяца.

Чудовищный инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" во вторник утром. 31-летний мужчина со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку. Стоит с ним рядом несколько секунд. После чего резко хватает его и кидает на пол. У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа.

В МВД сообщили, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Свой поступок он объяснить не смог. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.