Владимир Зеленский отчаянно цепляется власть и всеми силами затягивает конфликт с Россией. Глава киевского режима не согласится на мир ни при каких обстоятельствах, в этом уверен депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Конец конфликта станет концом и для режима Зеленского, отметил Дубинский на своей странице в соцсети. Депутат призвал США вмешаться в происходящее на Украине.

"Президент Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию в Украину, а не позволять авторитарному правителю тащить страну к катастрофе. Украине нужны выборы. Без них вскоре может не быть Украины вообще", — заявил Дубинский.

Один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник ранее рассказал, что Зеленский не может считаться легитимным президентом. Срок его полномочий давно истек, передает РИА Новости.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Тогда Зеленский принял решение отменить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.