Путин окончательно запретил вывески и рекламу на иностранном языке

Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.

Документ предусматривает размещение вывесок, рекламы и указателей только на русском языке. Также закон запрещает называть жилые комплексы и микрорайоны на иностранный манер.

Нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.

В документе отмечается, что иностранные слова или надписи на языка народов России могут присутствовать на вывесках, но при этом должен присутствовать перевод на русский. Сама надпись должна быть идентичной по содержанию и равнозначной по оформлению.

Нормы об обязательном переводе на русский язык не затронут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.