Дана Борисова в день свадьбы набросилась на нового мужа Бородиной: "Альфонс присосался!"

Ксения Бородина 23 июня сыграла шикарную свадьбу. Торжество вышло настолько пышным, что ему позавидовали бы герои любимых турецких сериалов телеведущей.

Однако далеко не все нашли в себе силы порадоваться за звезду "Дома-2". Так, ведущая Дана Борисова в день свадьбы набросилась на жениха. Звезда "Армейского магазина" выставила Николая Сердюкова в дурном свете.

"По нему же видно, что он альфонс и присосался. Бородина — очень состоятельная женщина. Это автопарк, огромное количество автомобилей, огромное количество недвижимости, квартир, домов, дач. При этом ее супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет", — заявила Дана в беседе с "Пятым каналом".

Телеведущая не верит в искренность чувств мужа Ксении. Более того, Борисова уверена, что Бородина зря поспешила со свадьбой. Она вспомнила, как Николай вел себя на одном из шоу, и призвала звезду "Дома-2" быть осмотрительнее.

"Для него нормально заорать матом, что-то швырнуть в оператора. То же самое было, кстати, и в отношении Бородиной. Он на ней тоже свою агрессию проявляет", — отметила Дана.



Напомним, Бородина и Сердюков официально стали мужем и женой в начале июня. После похода в загс они улетели в свадебное путешествие в Турцию. И только хорошенько отдохнув, Ксения и Николай собрали друзей на шикарный банкет.