Владимир Зеленский в Гааге запугивал европейцев Россией и клянчил деньги. В своей речи глава киевского режима прямо призвал увеличить инвестирование.

Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, посетовал, что почти половина оборонного производства Украины простаивает из-за недостатка средств.

"Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", — обратился глава киевского режима к союзникам.

Рассчитывая получить деньги, Зеленский даже начал пугать НАТО Москвой. "Россия планирует новые военные операции на территории НАТО", — объявил президент Украины, но не привел ни единого доказательства своим словам, что для Зеленского уже традиция.

Глава киевского режима регулярно канючит материальную помощь у Запада. Так, 18 июня на саммите "Большой семерки" он попросил выделять стране 40 миллиардов долларов ежегодно, якобы эти деньги нужны для поддержки Украины, пишет РИА Новости.