Пашинян захотел показать главе Армянской церкви свое мужское достоинство

Конфликт между Николом Пашиняном и главой Армянской апостольской церкви вышел на новый уровень. На этот раз премьер-министр Армении предложил Гарегину II взглянуть на его пенис.

По словам Пашиняна, ранее представитель католикоса всех армян сделал заявление о том, что премьер-министр страны якобы обрезан.

"Я готов принять Ктриджа Нерсисяна (мирское имя Гарегина II, - прим. редакции) и его представителя и доказать обратное", — написал Пашинян.

Он также обратился к Гарегину II с просьбой подтвердить, не нарушал ли тот обет безбрачия, и есть ли у него ребенок.

Конфликт между Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью вспыхнул в мае этого года. Премьер обвинил ААЦ в формировании системы наследования имущества и должностей, что противоречит канонам.