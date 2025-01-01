Путин подписал закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год

Владимир Путин во вторник подписал закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год, передает ТАСС.

В связи с сокращение нефтегазовых поступлений доходы бюджета в 2025 году составят 38,5 триллиона рублей, это 17,4% ВВП. На 4,4% или на 1 789,9 миллиарда рублей меньше по сравнению с ранее установленной суммой.

Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 триллиона рублей (1,7% ВВП). Прогноз цены на нефть снижен с 69,7 до 56 долларов за баррель, курса доллара - с 96,5 до 94,3 рублей.

Новый прогноз по уровню инфляции - 7,6% (ранее - 4,5%).