Telegraph: Европа может разместить миллионы мин вдоль границы с Россией

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

"От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес", — утверждает газета.

Пять стран НАТО ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. После того как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уведомят о своем решении ООН, они смогут производить, складировать и использовать наземные мины на своей территории.

Депутат Сейма Литвы Лауринас Касчюнас сообщил The Daily Telegraph, что уже занимается созданием целой системы обороны, которая войдет в план отражения возможной атаки на республику. Касчюнас подтвердил, что в систему войдут мины.

Депутат отмечает, что в мирное время, мины будут без установки храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Таким образом от оружия не должны пострадать обычные люди.

Напомним, что президент России Владимир Путин отреагировал на сообщения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. Он назвал эти утверждения ложью и бредом.