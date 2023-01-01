Популярную блогершу приговорили к 7 годам колонии за хищение более 2 млрд

Московский суд огласил приговор популярному криптоблогеру Валерии Федякиной, больше известной под псевдонимом Битмама. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокурор просил приговорить Федякину к 10 годам тюрьмы. Суд счел справедливым наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание Битмама будет в колонии общего режима.

Суд установил, что блогерша предлагала инвесторам вложения в криптовалюту. Она обещала высокую прибыль, однако оставляла деньги себе. Общая сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей.

Свою вину она не признала.

Валерию Федякину задержали в сентябре 2023 года. Несмотря на то, что Битмама находилась на шестом месяцев беременности, суд отправил ее в СИЗО, где она родила дочь.