Иран и Израиль, кажется, действительно прекратили огонь. Но окончена ли война?

Вой сирен над Хайфой и другими израильскими городами многих сбил с толку. Трамп вроде бы объявил, что Тель-Авив и Тегеран согласились на 12-часовое перемирие, которое иранцы, по версии израильтян, тут же нарушили и якобы нанесли удар по еврейскому государству. Однако потом оказалось, что это была всего одна ракета. Впрочем, под предлогом этого израильские ВВС все же поднялись в воздух, что не понравилось Трампу.

Сообщения о том, что Израиль все же нанес ряд ударов по территории Ирана, потом появились в СМИ. Однако масштаб этих атак уже был не сопоставим с тем, что было до этого. Так что приказ, прозвучавший из Вашингтона, Тель-Авив по большей части все же исполнил, не пожелав ссориться с союзником. Потому как прекращение огня - это и в интересах Израиля тоже. По словам экспертов, для длительного конфликта у него просто нет ресурсов. И возможностью прекратить эту войну, разумеется, объявив о безоговорочной победе, было бы глупо не воспользоваться.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что иранской ядерной программе нанесен непоправимый урон. В Тегеране утверждают, что все это ложь и американо-израильские удары не достигли целей. В отличие от иранских атак и по военной базе США в Катаре, и по территории Израиля, который, по версии Тегерана, был вынужден капитулировать перед мощью иранских вооруженных сил. Праздновать эту победу на центральную площадь иранской столицы вышли десятки тысяч человек.

Победителем себя, разумеется, объявил и Трамп, подчеркнув, что именно при нем Иран лишился возможности создать ядерную бомбу. Впрочем, доказательств того, что Тегеран к этому действительно стремился, никто так и не предоставил. Как и реальных фактов успеха американской бомбардировки, эффективность которой ставят под сомнение в том числе и в самих США.

Как бы Трамп ни критиковал прессу, события последних дней многим наблюдателям действительно напоминают театральную постановку. Некоторые ее детали в своей статье приводит издание "Аксиос", ссылаясь на источник в Белом доме. В частности, он сообщил, что Трамп поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу сообщить иранцам о своем желании договориться еще до атаки на американскую авиабазу в Катаре. Однако в Тегеране заявили, что смогут вернуться к дипломатии лишь после "удара возмездия", о начале и месте которого иранцы предупредили американцев.

"После удара иранцы отправили по закрытому каналу сообщение, в котором уведомляли Белый дом, что они не будут продолжать атаки. Вашингтон ответил через Катар, что США не планируют отвечать на иранскую атаку и подтвердил свою готовность возобновить переговоры. Вечером 23 июня, когда стало ясно, что иранская атака закончена, Трамп позвонил Биньямину Нетаньяху и сказал, что хочет прекратить войну. По словам представителя Белого дома, премьер-министр Израиля согласился на прекращение огня", - также говорится в статье.

Но главное, чтобы огонь реально прекратился. В Москве, которая изначально к этому призывала, такой шаг безусловно приветствуют. Однако все же призывают не торопиться с выводами и понаблюдать за развитием ситуации.

"По-моему, очень трудно сейчас сделать какой-то окончательный вывод и получить ясную картину. Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня. Что аналогично в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья. Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления были сообщения об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать выводов на основе обрывочной информации. Но мы за мир", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Сколь долгим будет это перемирие между Израилем и Ираном и приведет ли оно к реальному прекращению войны, пока действительно непонятно. Что, впрочем, не помешало члену палаты представителей США Бадди Картеру уже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом президент Соединенных Штатов не без гордости сообщил в соцсетях.