Россия увеличит поддержку исследований и разработок в приоритетных направлениях, в том числе за счет частных инвестиций. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе в стратегической сессии, посвященной развитию отечественной науки.

По мнению премьера, необходимо наладить более плотное взаимодействие между образовательными учреждениями, научными институтами и бизнесом. Уже сейчас на базе отечественных вузов созданы более 500 площадок, где молодежь по 30 отраслевым и 20 технологическим направлениям могут заниматься научным творчеством. В прошлом году там прошли обучение 28 тысяч человек.

Также в приоритете - национальные проекты. Результатом их реализации станут новейшие технологии, которые будут создаваться с учетом потребностей того или иного сектора экономики. Мишустин заявил, что в России есть все составляющие для формирования новой модели развития науки.