Россия увеличит поддержку исследований и разработок в приоритетных направлениях, в том числе за счет частных инвестиций. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе в стратегической сессии, посвященной развитию отечественной науки.
По мнению премьера, необходимо наладить более плотное взаимодействие между образовательными учреждениями, научными институтами и бизнесом. Уже сейчас на базе отечественных вузов созданы более 500 площадок, где молодежь по 30 отраслевым и 20 технологическим направлениям могут заниматься научным творчеством. В прошлом году там прошли обучение 28 тысяч человек.
Также в приоритете - национальные проекты. Результатом их реализации станут новейшие технологии, которые будут создаваться с учетом потребностей того или иного сектора экономики. Мишустин заявил, что в России есть все составляющие для формирования новой модели развития науки.
"Роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает. В прошлом году указом президента утверждена стратегия научно-технологического развития. В ней обозначены приоритеты, на которые надо направлять меры поддержки. И для их достижения следует к 2030 году увеличить затраты на исследования и разработки не менее, чем до 2% валового внутреннего продукта", - указал премьер.