Вырос красавчиком и учится в Лондоне: как живет старший сын Меладзе от Джанабаевой

Старшему сыну Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой уже 21 год. Константин взял от родителей только лучшие черты и вырос красавцем.

Как стало известно журналистам, молодой человек не любит светскую жизнь. Он не ходит на вечеринки и ведет закрытый образ жизни. Меладзе-младший в последние пару лет живет в Лондоне, где посещает престижное учебное заведение — Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина. По данным Telegram-канала "Светский хроник", исполнитель хита "Красиво" платит за обучение сына около 2,6 миллиона рублей в год.

Константин будущий дизайнер, он уже создает различные инсталляции, которые показывает в социальных сетях. Интересно, что блог наследник звезд ведет на английском языке. О себе он старается не говорить, почти все посты посвящены искусству.

Напомним, что Альбина Джанабаева родила первенца от Меладзе, когда тот был еще в браке с Ириной Меладзе. Женщина несколько лет не догадывалась, что у ее мужа роман с участницей "ВИА Гры". Правда всплыла, когда Константину исполнилось два года.