Пентагон высоко оценил боеспособность российских Вооруженных сил

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост главы Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, слова которого приводит ТАСС, высоко оценил боеспособность ВС России.

"В воздухе Россия имеет преимущество благодаря своему опыту в массовом производстве и ежедневном боевом использовании одноразовых ударных и многоцелевых беспилотных летательных аппаратов. Россия использовала конфликт на Украине для оценки и совершенствования возможностей, тактики и способов использования БПЛА", - сказал Гринкевич.

Он добавил, что российский ВМФ тоже представляет собой грозную силу - это касается новых кораблей и подводных лодок. Это, по мнению американского военного, позволяет России усилить контроль над Северным морским путем, а также использовать географические преимущества в Арктике.

При это Гринкевич заявил, что, по его мнению, сухопутные возможности России уступают натовским.