Россия представила ООН новую редакцию проекта резолюции по Ирану

Россия представила в Совете Безопасности ООН обновлённую версию проекта резолюции по Ирану. Соавторами выступили Китай и Пакистан. Документ предлагает обеспечить устойчивый характер прекращения огня.

Как подчеркнул наш постпред при организации Василий Небензя, в ходе недавнего конфликта Иран подвергся неспровоцированной агрессии, в результате весь мир оказался на грани ядерной катастрофы. Он подчеркнул: дальнейшее урегулирование вопросов, которые касаются иранской ядерной программы, может быть достигнуто исключительно путем дипломатии. А действия Израиля и США прямо нарушили устав ООН, положения резолюций Совбеза, а также устав МАГАТЭ и поставили под угрозу авторитет самого договора о нераспространении ядерного оружия. Всё это происходило при потворстве ряда европейских стран.