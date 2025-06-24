Владимир Зеленский запаниковал из-за того, что Европа теряет интерес к украинскому конфликту. Страны ЕС не готовы помогать Киеву в том объеме, на котором настаивает президент Украины.

Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, глава киевского режима с большим напором требует помощь от Евросоюза. "Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия!" — написал политик на своей странице в соцсети Х.

По словам Филиппо, у президента Украины закончились более-менее вразумительные аргументы, поэтому он пошел на крайние меры. "Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!" — не сдержал эмоций лидер французской партии "Патриоты".

Напомним, что ранее, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Гааге, Владимир Зеленский запугивал европейцев Россией и клянчил деньги. В своей речи глава киевского режима прямо призвал увеличить инвестирование, передает РИА Новости.