Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Новые примеры профессионализма и отваги наших бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Дамир Ахметжанов обеспечивал устойчивую связь артиллерийских подразделений с командованием. В результате обстрелов ВСУ была повреждена проводная линия. Дамир протянул новый полевой кабель и восстановил взаимодействие с вышестоящим штабом. Это позволило нашим расчётам уничтожить опорник неприятеля.

Старшина 2-й статьи Вячеслав Макаров, доставляя топливо на передовую, попал под атаку вражеского FPV-дрона. Умело маневрируя, Вячеслав смог избежать прямого удара, но его машина получила повреждения. В кратчайшие сроки Макаров починил транспорт и своевременно подвёз ГСМ нашим обороняющимся мотострелкам.