Информация о ходе СВО. Наши военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. От неонацистов освобождено еще одно село в ДНР. Российский флаг поднят над Дылеевкой.

На Красноармейском направлении штурмовые группы при поддержке танков прорвали мощный укрепрайон боевиков в лесополосе. Экипажи Т-72 точным ударом подавили огневое сопротивление противника, обеспечив пехоте свободное продвижение в глубину обороны ВСУ.

На Харьковском участке фронта опорники неонацистов на линии боевого соприкосновения накрыли огнем реактивной артиллерии. Расчеты РСЗО "Торнадо" уверенно громят неприятеля на дальности до 120 километров. Воздушное пространство - под контролем зенитчиков. Экипажи ЗРК "Стрела" в круглосуточном режиме сканируют небо, обнаруживают и ликвидируют вражеские цели.

А это кадры боевой работы многофункциональных сверхзвуковых истребителей Су-34. В ходе ночного вылета летчики нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения. Работали по заданным координатам. Получив подтверждение о точном попадании в цель, пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.