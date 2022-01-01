В Минобороны отчитались об уничтожении 18 украинских беспилотников

В ночь на 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских дронов. В частности, семь БПЛА – над Ростовской областью, четыре дрона – над Республикой Крым, по два беспилотника – над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря и один беспилотник – над Брянской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. За четыре часа ВСУ выпустили более 30 беспилотников. Атака длилась с 08:05 до 12:50 мск 24 июня. За это время система ПВО сбила 34 дрона.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР. Кроме того, стало известно, что Армия России нанесла ракетный удар по военному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области. Использовался комплекс "Искандер" и ракета с кассетной боевой частью.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.