Бордачев: Трамп не хотел никаких военных кампаний

Готов ли Североатлантический альянс увеличить помощь Киеву при нежелании Вашингтона тратить средства на бессмысленное затягивание конфликта? А также - чего реально добились Израиль и США в результате ударов по Ирану?

Повестку саммита НАТО, а также ситуацию на Ближнем Востоке Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Все участники этого конфликта выбирали между плохим и очень плохим. Трамп оказался в тяжелейшей ситуации, когда на него давил Израиль. Сам он не хотел никаких военных кампаний ", - отметил он.

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