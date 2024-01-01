Перед смертью Валентина Талызина рассказала о предательстве внучки: "Сделали такую подлость"

Валентина Талызина перед смертью дала большое интервью. Народная артистка РСФСР рассказала об обиде на родственников.

С ведущим шоу "Малахов" Андреем Малаховым звезда "Иронии судьбы" пообщалась за две недели до кончины. Талызина призналась, что родная и горячо любимая внучка не пригласила ее на свадьбу. Торжество прошло в 2024 году, и его скрыли от артистки.

Семья даже придумала легенду, мол, молодые уехали в Иркутск к родственникам жениха. Но на самом деле свадьбу сыграли в Москве. Когда Валентина Илларионовна узнала о тайне, она не могла найти себе места, так сильно нервничала.

"Дочка сказала, что когда приедут иркутские родственники, тогда они замолчат, а я возьму все внимание на себя… Ну, они б мне сказали: „Валя, заткнись!“ — я бы заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!" — поделилась актриса эмоциями.

За год Талызина простила внучку, хоть обида и осталась с актрисой до самой ее смети. На шоу Валентина Илларионовна призналась, что оставит свою роскошную квартиру на Большой Никитской родственнице. Ей бы не хотелось, чтобы родные стены достались чужим людям.

Напомним, Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. Похоронили актрису 24 июня на Ваганьковском кладбище. Внучка артистки Анастасия Талызина во время траурной церемонии не переставала плакать, ее держал за руку муж Сергей Новосад.