"Необыкновенная, неземная, великая": Москва простилась с Валентиной Талызиной

"Необыкновенная, неземная, великая", - слышалось сегодня у входа в театр Моссовета. Валентина Талызина влюбляла в себя сразу, говорят коллеги. Сражала чувством юмора, харизмой и талантом.

"Я все время смеялась! А она говорила - мне нравится, что ты на меня не обижаешься. Она могла резко сказать: "Ну что ты там? Давай не части! Помедленнее!". Вот учила все время", - вспоминает актриса Марина Яковлева.

Из-за этой строгой, назидательной интонации про Валентину Илларионовну нередко говорили - характер непростой. А она требовала не только от себя, но и от других стопроцентной отдачи. Те, кто знали ее хорошо, рассказывают: если нужно было кому-то помочь "докрутить" роль, Талызина звала даже к себе домой на репетиции. Помогала другим по самым разным вопросам. И хотя работала колоссально много, находила время не только для семьи и коллег, но и для друзей. Со многими дружила десятилетиями.

Сотня ролей в кино. Десятки - в театре. Больше полувека в профессии. Но каждый раз на съемочной площадке или на сцене Талызина ужасно волновалась. И спрашивала после спектаклей у коллег: "Ну как я сегодня?". В другие театры Валентину Илларионовну звали. Звали настойчиво. И многократно. А она своему театру Моссовета не изменяла.

Диапазон ее возможностей поражал. От подчеркнуто невзрачной с виду Алевтины Васильевны в "Зигзаге удачи" до красотки-секретарши в "Стариках-разбойниках" и бойкой, ответственной Людмилы Ивановны - мастера ЖЭКа в "Афоне".

"Я был потрясен ее красотой, ее величием. Я сейчас даже на пальцам одной руки не наберу таких актеров, которые могли бы просто рядом стоять", - отметил актер Валерий Баринов.

Зрители любят ее взгляд, походку, жесты. И голос - один на миллион. Этим голосом говорила Барбара Брыльска в "Иронии судьбы". А рядом - и героиня самой Талызиной Вали, подруги Нади.

Благодаря Талызиной миллионы советских детей, да и взрослых тоже, влюбились в маму дяди Федора из "Простоквашина". Но ведь были роли, где Валентина Талызина вообще молчала. И даже эти сцены запоминались зрителю сразу и навсегда.

Валентине Талызиной в этом году исполнилось 90. Но коллеги говорят: ее актерского потенциала хватило бы еще на несколько жизней.