Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего при теракте в Брянской области машиниста

Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества за самоотверженность машиниста Павла Мишина. Он погиб в теракте на железной дороге в Брянской области в ночь на 1 июня.

Заметив разрушенный мост, Павел успел снизить скорость состава и таким образом спас сотни жизней.

Еще несколько железнодорожников также награждены медалями за спасение погибавших и медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени.

Также, согласно указу президента, звание Героя России посмертно присвоено сержанту Радиславу Хугаеву. Он погиб в боях за Мариуполь в марте 2022 года.