Путин и Лукашенко поговорили по телефону. На днях они планируют встретиться

Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник вечером поговорили по телефону. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", который освещает работу президента Беларуси.
"Традиционно ждем подробности", - говорится в сообщении.
Кремль пока не подтвердил сообщения о разговоре двух президентов.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости отметил, что Путин и Лукашенко регулярно общаются. На днях президенты России и Беларуси даже планируют встретиться, сказал представитель российского лидера.