Путин и Лукашенко поговорили по телефону. На днях они планируют встретиться

Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник вечером поговорили по телефону. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", который освещает работу президента Беларуси.

"Традиционно ждем подробности", - говорится в сообщении.

Кремль пока не подтвердил сообщения о разговоре двух президентов.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости отметил, что Путин и Лукашенко регулярно общаются. На днях президенты России и Беларуси даже планируют встретиться, сказал представитель российского лидера.