Бросившего ребенка на пол в "Шереметьево" обвинили в покушении на убийство

Мужчине, который во вторник утром бросил ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", предъявили обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Обвинение предъявлено по статье о покушении на убийство, говорится в сообщении СКР.

На допросе мужчина сообщил следователю, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог. У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы.

Чудовищный инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" во вторник утром. 31-летний мужчина со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку, стоит с ним рядом несколько секунд, а затем резко хватает его и кидает на пол. У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа. В МВД сообщили, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что повторное МРТ не выявило у ребенка повреждений мозга. В ближайшие два дня его постараются снять с аппарата искусственной вентиляции легких.