Миллиардер женится. Горько!.. Джефф Безос, американский миллиардер, решил жениться. Гулять, так с размахом. Для церемонии выбрали Венецию, историческое здание Scuola Grande della Miseri-cordia. Но гордые венецианцы сказали Безосу решительное "нет".

Венеция встала на дыбы. 90 частных самолётов должны прибыть в аэропорты Венеции, Вероны и Тревизо. Семь или восемь суперяхт будут бороздить воды знаменитой лагуны. Местные возмутились. Это что, любой толстосум может запросто захватить их любимый город и устроить гулянку, разбрасывая миллионы направо и налево? И вообще, от таких мероприятий экология страдает.

Самые отчаянные пообещали прыгать в каналы, чтобы помешать лодкам развозить богатых гостей. Мэр города Луиджи Бруньяро пытался убедить горожан: мол, великий человек приедет. Может, руки всем пожмёт, гордиться надо. Пресса захлёбывалась от восторга, описывая грядущее торжество:

Уже и звёзд пригласили - Леди Гагу, Элтона Джона, прессу оповестили. Среди 200 гостей - Кэти Перри, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп. Подсчитали, что на всю гулянку улетит миллионов 50. По всему миру миллионы женских сердец бились в унисон от сказочной истории. Губы шептали - на её месте должна быть я… А тут такое!

Короче, Безосу пришлось, как у нас говорят, включить заднюю. Нет, жениться не отказывается. Но свадьбу перенесли в другое место: часть мероприятий пройдёт на острове Сан-Джорджо-Маджоре, напротив площади Святого Марка. Наша невеста за такие дела букетом по лицу отвозила бы суженого. Но там у них свои нравы.

В действительности всё не так, как на самом деле.