Россияне активно заключают контракты с Минобороны. Столичный пункт отбора на военную службу работает без выходных. Обратиться туда могут жители любых регионов. Прямо на месте новобранцы проходят обязательную медкомиссию, беседуют с психологами и выбирают армейскую специальность.

Александру 19 лет. Сегодня он подписывает свой первый контракт с Министерством обороны. До этого срочную службу проходил в танковых войсках. Говорит, чтобы принять взвешенное решение, понадобилось время, но больше он не готов оставаться в стороне.

"Уже давно хотел еще в армии подписать контракт, не получилось. Пришёл с армии - решился. Хотелось бы попасть по контракту в БПЛА. Современная война идёт, в основном все дронами", - рассказал Александр.

В единый пункт отбора на улице Яблочкова ежедневно приходят десятки добровольцев. С самого утра единственная очередь только при входе, дальше она становится электронной. Весь процесс организован по принципу одного окна - кабинет искать не придётся. А при необходимости сотрудники всегда окажут помощь. Все кандидаты абсолютно разные по возрасту и по навыкам, с боевым опытом и без. Но, конечно, для каждого главное желание - помочь своей стране одержать победу.

"Ребята молодые, моего возраста и люди старше, призывники, которые после срочной службы от 18 лет, все идут защищать родину. Так как я патриот своей страны, я тоже решился на такой шаг и решился пойти вместе с ребятами исполнять свой воинский долг перед Отечеством", - рассказал Денис, кандидат на военную службу по контракту.

Сначала будущие военнослужащие заполняют анкету, здесь же проходят медкомиссию. Врачи оценивают не только физическое состояние кандидатов, но и психическое.

"Мы смотрим, в первую очередь, на адекватность кандидатов, на их внешние физиологические и психологические проявления- как себя ведут, как говорят. Критериев достаточно много", - отметил Илья Лесовой, психолог пункта отбора на военную службу по контракту г. Москвы.

Военную специальность подбирают здесь же исходя из образования и способностей добровольца. После подписания контракта он уже становится действующим военнослужащим.

"Учитываются желания кандидата, где бы он и кем хотел проходить военную службу по контракту. Немаловажный момент рассмотрения на воинскую должность - сопутствующее образование. Если, например, у человека есть диплом какого-то программиста, они могут служить по контракту на воинскую должность, например, операторов БПЛА", - рассказал Михаил Горбунов, офицер по тестированию пункта отбора на военную службу по контракту г. Москвы.

Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве работает без выходных. Обратиться могут жители любых регионов, а также иностранцы. Гражданство не важно - список мер поддержки для участников специальной военной операции со стороны государства постоянно растет:

"Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта сейчас получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина добровольцам положена сумма в 1 миллион 900 тысяч".

Таким образом, за первый год службы бойцы получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.