Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Лидер КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в следующем месяце в Бразилии.

Пекин уже уведомил принимающую сторону о своем решении, пишет газета South China Morning Post. Китайскую делегацию на саммите возглавит премьер Госсовета Ли Цян. Официального подтверждения пока нет.

Отказ Си Цзиньпин ехать в Рио-де-Жанейро связан с частыми встречами с президентом Лулой да Силвой, сообщили источники. Лидеры Китая и Бразилии уже дважды виделись менее чем за год: на саммите G20 и в мае в Пекине.

Саммит БРИКС пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Он станет семнадцатым по счету. Формат участия России в саммите БРИКС в настоящий момент решается.