Отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Доклад разведки США об эффективности ударов по Ирану сорвал триумф президента Дональда Трампа на саммите НАТО.

Он был обнародован за несколько часов после прибытия Трампа в Гаагу. Лидер США предполагал, что выступление станет для него триумфальным после ударов по ядерным объектам Ирана и объявлении о прекращении огня.

Однако утечка отчета Пентагона заставила общественность усомниться в полном уничтожении иранской ядерной программы, пишет газета The New York Times.

Ранее NYT написала, что у Ирана остались "тайные объекты" по обогащению урана. Они были построены, чтобы продолжить ядерную программу в случае атак на более крупные объекты.