Трамп посочувствовал "тяжелому положению" Зеленского

Владимир Зеленский находится в "тяжелой ситуации". Так оценил положение украинского лидера президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге.

Общаясь с журналистами, Трамп допустил, что, возможно, увидится с Зеленским на саммите. Хозяин Белого дома пообещал поинтересоваться, как идут дела у украинского лидера – и подчеркнул, что тот сейчас в сложной ситуации, в которой ему не следовало бы оказываться, передает телеканал Fox News.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Премьер Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто перед открытием форума заявили, что некоторые страны альянсы – в том числе Венгрия и Турция – не хотели бы оказаться за одном столом с Зеленским. Отмечается, что в итоговом документе саммита не будет слов о "необратимом пути" Украины в НАТО либо о поддержке Киева.