Концерт Димы Билана в Сочи сорвался

На днях Дима Билан пережил настоящий триумф - его стадионный концерт посетило более 30 тысяч человек. Популярный исполнитель не только пел на сцене, но и летал над зрителями со страховкой, крутился и исполнял прочие трюки, при этом не прекращая петь.

А уже сегодня, 25 июня, Дима Билан должен был выступить в Сочи. Однако его концерт сорвался. Популярный исполнитель в своем официальном телеграм-канале объявил об отмене мероприятия. Певец объяснил, почему принял такое непростое решение, ведь все билеты на шоу были проданы.

"За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе все, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать: голос сорван, организм просит паузу", - сообщил расстроенный Дима Билан.

Певец убежден, что вначале ему важнее полностью восстановиться, чтобы затем порадовать жителей Сочи на все 100%. "Концерт отменен, все средства за билеты будут возвращены. Спасибо за понимание и вашу постоянную поддержку", - поблагодарил исполнитель.