Два новых подразделения ВС России созданы в Донецкой народной республике. В их составе – бывшие солдаты Вооруженных сил Украины.

По словам вступивших в отряды бойцов, они очень хотят освободить Украину и пойти против режима Владимира Зеленского. Как сказал РИА Новости боец отряда Александра Матросова с позывным Череп, людям не нравится, что творится у них на родине.

Собеседник агентства указал, в частности, на недовольство украинцев насильственной мобилизацией. Отряд Александра Матросова состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих присоединиться к ВС России.