Парень погибшей при странных обстоятельствах Кристины Белой: "Дом-2" и телевидение добивают таких, как она"

Бывшая участница "Дома-2" Кристина Белая скончалась 30 мая. Тело девушки нашли в съемной квартире в ее родном городе. Она сутки пролежала в ванной. Как рассказал парень Кристины Роман, Белая выходила из ванной, но "строение обрушилось", и девушка упала вниз головой. Случилось кровоизлияние в мозг.

Однако в Сети не все верят в версию Романа. Некоторые и вовсе подозревают, что он может быть причастен к смерти Кристины Белой. Сам Роман, впрочем, категорически опровергает все домыслы. Более того, мужчина заявил, что в ближайшее время намерен снять фильм, в котором расставит все точки над i в вопросах жизни и смерти Кристины Белой.

"Кто-то увидит в этом разоблачение, кто-то — расследование, а кто-то увидит ее правду, ее боль, ее историю — так, как она хотела. О чем он будет? О том, с какими травмами идут участники на телепроекты и как это усугубляет их состояние. О том, как "Дом-2" и телевидение добивают таких, как она — тех, кто и так сломан", - заявил Роман.

Мужчина подчеркнул, что на телешоу, где муссировались подробности жизни и смерти Кристины, были показаны ненастоящие ее мысли и письма, передает Starhit. "Система использует людей, а потом выбрасывает. Кристина не первая и не последняя. Прямо сейчас сотни таких же девушек верят, что слава спасет их. Пора остановить этот конвейер!" - заключил мужчина.